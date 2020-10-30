События

11:44 30.10.2020

В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 189 человек – командование Медсил

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В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 189 человек – командование Медсил

189 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 1 тыс 558 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 32 человека, остальные 156 лечатся дома под наблюдением врачей. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 3 тыс 947 человек, летальных случаев - 15.

При этом днем ранее сообщалось о 3 тыс. 932 выздоровевших и 1 456 активных случаях болезни. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 331 человек, у 43 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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