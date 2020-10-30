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11:03 30.10.2020

Новое зонирование: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов – в "красной" зоне по Covid-19

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Новое зонирование: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов – в "красной" зоне по Covid-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Теги: #коронавирус #украина
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