Киеву для развертывания временных госпиталей необходимо 245 млн грн – Степанов

Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта и выставочных центрах необходимо около 245 млн грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали – это может быть или выставочный центр или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", - сказал он на брифинге в пятницу.

Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.

"Мы сейчас упорядочиваем информацию", - сказал он.