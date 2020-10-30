События

08:13 30.10.2020

Число заражений COVID-19 в мире достигло 45 млн

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Число заражений COVID-19 в мире достигло 45 млн

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 млн 18 тыс. 354 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его статистике, на утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 181 тыс. 27 человек, выздоровели 30 млн 298 тыс. 756.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 944 тыс. 934 заражения коронавирусом и 228 тыс. 656 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 88 тыс. 851 заболевший COVID-19 при 121 тыс. 90 смертельных случаях и более 7,3 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 494 тыс. 376 случаев заражения, умерли 158 тыс. 969, вылечены более 4,9 млн человек.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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