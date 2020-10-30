События

08:09 30.10.2020

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два бойца ВСУ, еще два ранены

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, погибли два украинских военнослужащих, еще два ранены, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Новомихайловки и Старогнатовки противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Золотого-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

"С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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