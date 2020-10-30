События

07:02 30.10.2020

В Одессе пожарный поджигал авто на заказ

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В Одессе пожарный поджигал авто на заказ

Пожарный вместе с двумя сообщниками на заказ поджигали автомобили в Одессе, сообщила пресс-служба областной Одесской прокуратуры.

"Сотрудник одного из подразделений ГУ ГСЧС в Днепропетровской области вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020г. за деньги подожгли три элитные машины в центре Одессы", - сказано в сообщении.

В результате пожаров автомобили были полностью уничтожены. Общие убытки владельцами составили более миллиона гривен.

Сейчас спасателю объявили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое его сообщников уже находятся под стражей.

Теги: #пожарный #поджоги #украина #одесса
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