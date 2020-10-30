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03:32 30.10.2020

Тестирование на коронавирус является ключевым для контроля над ситуацией

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Показатели по пандемии COVID-19 идут вверх повсюду в Европе, больницы и медицинский персонал в ЕС снова испытывают давление этого заболевания, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель вечером в четверг.

"Сегодня с главами государств и правительств во время видеоконференции мы обсуждали главным образом политику тестирования, отслеживания контактов и вакцин", - сообщил Мишель на пресс-конференции после неформального виртуального заседания Европейского совета.

По его словам, эти темы являются ключевыми и не только на ближайшую перспективу, но также в долгосрочном плане. Речь шла о том, как европейские лидеры могут помочь друг другу в этом вопросе. Тесты и отслеживания контактов, по мнению Мишеля, являются ключами для поддержки экономической и социальной активности, которые не позволят потерять контроль над ситуацией.

"Мы обсуждали условия, в которых мы могли бы с пользой применить и быстро развернуть тесты, чтобы смягчить негативные последствия для свободы передвижения, функционирования нашего внутреннего рынка, который мы должны защищать", - продолжил глава Евросовета.

Он напомнил, что накануне Еврокомиссия представила свои рекомендации по стратегии тестирования, и усилия ЕС будут умножены в направлении наибольшего сотрудничества в этой сфере.

Теги: #ес #бельгия #показатели #коронавирус
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