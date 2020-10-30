Нацсовет по телерадиовещанию продлил "Зеонбуду" все лицензии провайдера цифрового ТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг продлил лицензии провайдера цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2 ООО "Зеонбуд" сроком на 10 лет.

"Зеонбуд" обратился в Нацсовет с письмом, в котором взял на себя обязательства установить 47 дополнительных передатчиков для расширения покрытия мультиплекса МХ-1, изменить модуляцию сигнала и работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В частности, по словам представителя компании семь станций в Одесской области уже введены в эксплуатацию, еще на 14 станций в августе подписан контракт с немецким производителем на поставку оборудования - их компания планирует включить в декабре 2020 года. Еще для 26 передающих станций "Зеонбуд" ждет высвобождения частотного ресурса.

"Зеонбуд" также обязался при необходимости разместить предоставленный Государственной службой по чрезвычайным ситуациям видеоматериал на всех общенациональных каналах в полном объеме в определенный регулятором день.

Кроме того, "Зеонбуд" заявил, что в 2021 году намерен изменить модуляцию сигнала 256 QAM на 64 QAM, что улучшит покрытие сигналом цифрового телевидения территории Украины.

По данным компании у "Зеонбуда" на территории Украины работает 671 передатчик.

Нацсовет в свою очередь постановил обязать "Зеонбуд" выполнить взятые на себя обязательства и продлить компании лицензию провайдера программной услуги для многоканальных телевизионных сетей МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 до 9 декабря 2030 года.

В случае невыполнения "Зеонбудом" взятых на себя обязательств, Нацсовет подчеркнул, что как регулятор он вправе отменить принятые решения о продлении лицензий.