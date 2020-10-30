Глава правительства Франции объяснил, что ожидает французов во время локдауна

Ограничить контакты, носить маски, соблюдать предосторожности в связи с коронавирусом даже у себя дома, призвал премьер-министр Франции Жан Кастекс, комментируя и уточняя режим изоляции, объявленный президентом Эмманюэлем Макроном.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря вводится повсеместный режим изоляции с некоторыми отличиями от локдауна, объявлявшегося в стране весной.

"Через две недели мы проведем оценку ситуации", - заявил в четверг глава французского правительства.

Кастекс разъяснил некоторые детали нового всеобщего карантина, изложенные в общих чертах президентом в его телевизионном обращении к нации 28 октября.

В частности, премьер-министр сообщил: "Всюду, где это будет возможно, дистанционная работа должна стать правилом".

В отличие от мартовского локдауна продолжат работу заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения, весь общественный транспорт.

Места религиозных культов останутся открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний при максимум 6 участниках.

Не являющиеся жизненно необходимыми магазины, а также рестораны, кафе, бары будут закрыты. При этом заведения общепита могут торговать "на вынос".

Внутренние границы со странами ЕС остаются открытыми, закрываются внешние границы, но это не коснется резидентов из Франции.

"Любой человек, прибывающий на территорию (Франции), должен будет предъявить негативный результат теста, иначе его обяжут пройти тест", - уточнил премьер-министр.

Парки, общественные сады, леса и пляжи будут открыты.

Кастекс объяснил другие правила, которые необходимо соблюдать, и условия, разрешающие делать из них исключения, а также меры наказания за несоблюдение установленного порядка.

"Мы должны защитить наших граждан, разорвав эпидемическую спираль. (...) Другого решения нет", - заявил глава правительства Франции, мотивируя вводимые ограничения.

Во Франции, по данным на четверг, с начала пандемии зарегистрировано 1млн 235 тыс. 132 заражения COVID-19. Всего от коронавируса умерли 35 тыс. 785 человек. Накануне введения повторного режима повсеместной изоляции в стране было госпитализировано 20 тыс. 207 пациентов с COVID-19. В реанимационных отделениях больниц находятся 3 тыс. 45 человек.