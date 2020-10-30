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00:49 30.10.2020

В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, без газоснабжения остались 558 жилых домов и 3 лечебных учреждения

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В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, в результате чего без газоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"29 октября в 22.30… от ОАО "Ивано-Франковскгаз" поступило сообщение о том, что в районе ул. Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сочинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Черновола и с. Крихивци состоялось аварийное отключение потребителей от газоснабжения (вероятно неизвестными лицами было перекрыто задвижки на распределительном газопроводе)", - написал Марцинкив на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что всего без теплоснабжения 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.

Также в связи с понижением давления в системе газопроводов с вечера четверга приостановлена работа 5 котельных, которые обеспечивали теплоснабжение многоквартирных домов и больниц.

Мэр города отметил, что по установлению мест отключения газоснабжения работают аварийные бригады ОАО "Ивано-Франковскгаз".

Теги: #мэр #украина #газопровод #ивано_франковск
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