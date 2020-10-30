Двое военных были ранены на Донбассе в результате обстрелов в четверг, украинская сторона использовала контрольный механизм ТКГ для возвращения к режиму тишины

Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировано ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины.

"Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле с направления Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был принят режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова принят режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений", - сообщается на официальной Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ.

Также 29 октября в 21.40 в районе Золотого-4 в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

"Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - отметили в украинской делегации.

Украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности. Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович указал, что ВСУ ведут себя, как государство, то есть высокой ценой, но выполняют международные договоренности, достигнутые на высшем уровне.

"Следует отметить, что координационный механизм выполняет свою функцию и позволяет быстро прекратить огонь по нашим позициям дипломатическим путем. Я знаю, что для многих из вас это звучит неудовлетворительно, но позволю себе напомнить, что от выполнения Украиной договоренностей на высшем уровне зависит как сохранение санкций против РФ, так и международная, в том числе военная помощь Украине", - отметил он.