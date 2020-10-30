События

00:30 30.10.2020

Двое военных были ранены на Донбассе в результате обстрелов в четверг, украинская сторона использовала контрольный механизм ТКГ для возвращения к режиму тишины

2 мин читать
Двое военных были ранены на Донбассе в результате обстрелов в четверг, украинская сторона использовала контрольный механизм ТКГ для возвращения к режиму тишины

Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировано ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины.

"Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле с направления Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был принят режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова принят режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений", - сообщается на официальной Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ.

Также 29 октября в 21.40 в районе Золотого-4 в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

"Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - отметили в украинской делегации.

Украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности. Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович указал, что ВСУ ведут себя, как государство, то есть высокой ценой, но выполняют международные договоренности, достигнутые на высшем уровне.

"Следует отметить, что координационный механизм выполняет свою функцию и позволяет быстро прекратить огонь по нашим позициям дипломатическим путем. Я знаю, что для многих из вас это звучит неудовлетворительно, но позволю себе напомнить, что от выполнения Украиной договоренностей на высшем уровне зависит как сохранение санкций против РФ, так и международная, в том числе военная помощь Украине", - отметил он.

Теги: #ткг #обстрелы #донбасс #раненные #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:49 30.10.2020
В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, без газоснабжения остались 558 жилых домов и 3 лечебных учреждения

В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, без газоснабжения остались 558 жилых домов и 3 лечебных учреждения

00:25 30.10.2020
"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс

"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс

00:18 30.10.2020
Корниенко о возможных ротациях глав облгосадминистраций и членов Кабмина: проекты решений скоро обнародуют

Корниенко о возможных ротациях глав облгосадминистраций и членов Кабмина: проекты решений скоро обнародуют

00:13 30.10.2020
Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу

Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу

23:19 29.10.2020
Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

22:59 29.10.2020
ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

22:41 29.10.2020
От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

21:50 29.10.2020
МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

21:39 29.10.2020
На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

21:25 29.10.2020
Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава правительства Франции объяснил, что ожидает французов во время локдауна

Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса "гуманитарного конвоя"

В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой - ВОЗ

В ряде регионов Греции введут ограничения на собрания и передвижение из-за коронавируса

В Италии вновь побит рекорд по приросту зараженных COVID-19 за сутки

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19 в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА