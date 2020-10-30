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00:25 30.10.2020

"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс

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"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс

"Слуга народа" подготовит законопроект об изменениях в Избирательный кодекс с учетом опыта прошедших местных выборов, заявляет первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Относительно реформы избирательного законодательства, это тоже будет. Кодекс несовершенный… Он принят минувшей  Верховной Радой… Мы только снимали вето президента. И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение, реформу, на основе того опыта, который есть в том числе и в (избирательных – ИФ) комиссиях, в том числе и в день голосования, чтобы следующие выборы и парламентские, и местные лучше проходили и для комиссий, и для людей", - сказал Корниенко в эфире 1+1 вечером в четверг.

Теги: #изменения #избирательный_кодекс #украина
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