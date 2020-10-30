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00:18 30.10.2020

Корниенко о возможных ротациях глав облгосадминистраций и членов Кабмина: проекты решений скоро обнародуют

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Корниенко о возможных ротациях глав облгосадминистраций и членов Кабмина: проекты решений скоро обнародуют

Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко дал понять о кадровых ротациях глав облгосадминистраций в правительстве в ближайшее время.

"Насколько я проинформирован, есть проекты кадровых решений и скоро они будут обнародованы… Там, где по системе показателей, нет серьезных результатов глав ОГА, я думаю, что будут решения приняты", - сказал Корниенко в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, отвечая на вопрос, имеют ли под собой основания разговоры о ротации глав облгосадминистраций, членов Кабинета министров.

По словам Корниенко партия тоже сделает выводы по итогам избирательной кампании на местных выборах.

"В январе будут партийные съезды и мы там будем принимать какие-то кадровые решения, связанные с результатами выборов", - отметил глава партии.

По словам Корниенко, в конце марта состояться довыборы  в тех округах, где народных депутатов избрали в местные органы власти.

Он также сообщил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович  и Игорь Колыхаев с большой вероятностью досрочно прекратят свои  полномочия в Верховной Раде, поскольку они избраны в местные органы власти.

Теги: #украина #главы #облгосадминистрации #ротации
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