Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО 29 октября.

"В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству Кабинет министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для выполнения полномочий.

Кроме того, указом рекомендуется решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.

Контроль над выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.