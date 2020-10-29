События

23:19 29.10.2020

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

2 мин читать
Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО 29 октября.

"В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству Кабинет министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для выполнения полномочий.

Кроме того, указом рекомендуется решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.

Контроль над выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #декларации #украина #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:18 30.10.2020
Корниенко о возможных ротациях глав облгосадминистраций и членов Кабмина, проекты решений скоро обнародуют

Корниенко о возможных ротациях глав облгосадминистраций и членов Кабмина, проекты решений скоро обнародуют

00:13 30.10.2020
Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу

Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу

22:59 29.10.2020
ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

22:41 29.10.2020
От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

21:50 29.10.2020
МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

21:39 29.10.2020
На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

21:25 29.10.2020
Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

19:39 29.10.2020
Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

18:45 29.10.2020
Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

14:10 29.10.2020
Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

Глава ГСА Холоднюк уволен по собственному желанию – ВСП

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19

Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса "гуманитарного конвоя"

В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой - ВОЗ

В ряде регионов Греции введут ограничения на собрания и передвижение из-за коронавируса

В Италии вновь побит рекорд по приросту зараженных COVID-19 за сутки

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19 в стране

Джапарова сообщила представителям ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА