Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы Единого реестра деклараций и о законопроекте по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО 29 октября.

"В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству Кабинет министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.