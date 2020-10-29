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22:59 29.10.2020

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

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ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

Государственное бюро расследований вызывает на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба ГБР.

"Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020 г.", - сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что во время досудебного расследования расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

"Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.

Теги: #допрос #гбр #ксу #украина #глава
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