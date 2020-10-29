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21:50 29.10.2020

МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

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МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства и при необходимости обращаться на горячую линию украинского посольства в Республике, сообщила пресс-служба МИД.

"Рекомендуем гражданам, которые планируют путешествие в Республику Беларусь, следить за обновлением информации на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua и, в случае необходимости, обращаться на круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Беларуси (+375) 25 60 311 84 или МИД Украина: (+38) 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - сказано в сообщении.

В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что ограничения (на въезд – ИФ) не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, а также членов поездных бригад международного железнодорожного сообщения.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19.

Кроме того, Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что временно ограничивается въезд на территорию республики через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши.

Теги: #рекомендации #украина #беларусь #мид
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