События

21:39 29.10.2020

На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

1 мин читать
На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области в четверг, 29 октября, лабораторно подтвердились 184 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 1175 ПЦР-исследований и 984 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 184 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19", - написал Гусев на своей странице в фейсбуке.

Глава ОГА подчеркнул, что среди заболевших 10 детей и 18 медицинских работников. По его словам, состояние больных удовлетворительное, 161 человек находится на самоизоляции, под ежедневным присмотром врачей. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 23 человека.

Он также отметил, что выздоровели 101 человек.

Гусев добавил, что сейчас в области 3800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 1 600 человек выздоровели, 2 117 инфицированных и 83 человека умерли.

Теги: #херсонская_область #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:41 29.10.2020
От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

От COVID-19 умер мэр Новгород-Северского

21:50 29.10.2020
МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

21:25 29.10.2020
Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

21:03 29.10.2020
В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

20:44 29.10.2020
В ряде регионов Греции введут ограничения на собрания и передвижение из-за коронавируса

В ряде регионов Греции введут ограничения на собрания и передвижение из-за коронавируса

20:42 29.10.2020
В Италии вновь побит рекорд по приросту зараженных COVID-19 за сутки

В Италии вновь побит рекорд по приросту зараженных COVID-19 за сутки

20:22 29.10.2020
Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19 в стране

Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19 в стране

19:13 29.10.2020
Полицейский контроль из-за коронавируса усиливают в ФРГ

Полицейский контроль из-за коронавируса усиливают в ФРГ

19:02 29.10.2020
Германия выделит Грузии дополнительно 21 млн евро на борьбу с COVID-19

Германия выделит Грузии дополнительно 21 млн евро на борьбу с COVID-19

18:45 29.10.2020
Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

Глава ГСА Холоднюк уволен по собственному желанию – ВСП

В ЕС заявляют, что решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Киева, и призывают власти принять соответствующие меры

В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса "гуманитарного конвоя"

Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой - ВОЗ

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

Джапарова сообщила представителям ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

Решение КС ликвидирует госконтроль над финансированием партий и избирательных кампаний, заявляют в движении "Честно"

Глава ГСА Холоднюк уволен по собственному желанию – ВСП

США поддерживают народ Украины в проведении антикоррупционных реформ – посольство

Полиция Запорожской области расследует факты фальсификации протоколов о результатах голосования на местных выборах

В ЦИК назвали дедлайны подачи окончательных финотчетов местных организаций партий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА