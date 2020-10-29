На Херсонщине за сутки подтверждено 184 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области в четверг, 29 октября, лабораторно подтвердились 184 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 1175 ПЦР-исследований и 984 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 184 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19", - написал Гусев на своей странице в фейсбуке.

Глава ОГА подчеркнул, что среди заболевших 10 детей и 18 медицинских работников. По его словам, состояние больных удовлетворительное, 161 человек находится на самоизоляции, под ежедневным присмотром врачей. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 23 человека.

Он также отметил, что выздоровели 101 человек.

Гусев добавил, что сейчас в области 3800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 1 600 человек выздоровели, 2 117 инфицированных и 83 человека умерли.