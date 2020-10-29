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21:25 29.10.2020

Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

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Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек, и подчеркивает солидарность Украины с Францией.

"Ужасные новости из Ниццы: варварское нападение в базилике Нотр-Дам унесло жизни 3 человек. Выражаю искренние соболезнования от имени украинского народа. Украина вместе с Францией против террора", - написал он в своем Twitter в четверг.

Утром 29 октября вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Сейчас он находится в реанимации.

Теги: #ницца #зеленский #украина #соболезнования
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