Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, которое привело к гибели трех человек, и подчеркивает солидарность Украины с Францией.

"Ужасные новости из Ниццы: варварское нападение в базилике Нотр-Дам унесло жизни 3 человек. Выражаю искренние соболезнования от имени украинского народа. Украина вместе с Францией против террора", - написал он в своем Twitter в четверг.

Утром 29 октября вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Сейчас он находится в реанимации.