В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

В Испании за сутки выявили 23 тыс. 580 случаев коронавируса COVID-19 - рекордный показатель за время пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Сегодняшний прирост почти на 4 тыс. выше показателя за среду.

В последние 24 часа скончались еще 173 инфицированных COVID-19, что немного выше, чем накануне (168), но существенно ниже показателя вторника (267).

Таким образом, всего в стране с начала пандемии диагностировано свыше 1,1 млн случаев коронавируса, число летальных исходов людей с COVID-19 превышает отметку в 35,6 тыс.

В больницы за сутки поступили 447 пациентов с COVID-19, всего по стране с коронавирусом госпитализированы 17 тыс. 520 человек. В палатах интенсивной терапии находятся 2404 заболевших.

Ранее в четверг в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации испанские парламентарии большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении карантина на всей территории страны до 9 мая 2021 года.

Особым режимом в частности предусмотрены комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Исключение продолжает действовать только для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.