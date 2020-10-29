Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой - ВОЗ

Карантин в масштабах всей страны, вводимый из-за коронавируса COVID-19, следует считать исключительным шагом, заявил в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы рассматриваем общенациональные карантины как самую крайнюю меру, потому что они пренебрегают все еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах (против коронавируса - ИФ)", - цитируют Клюге западные СМИ.

Он объяснил, что всеобщий режим изоляции хотя поможет пресечь распространение COVID-19 и разгрузить систему здравоохранения, будет сопровождаться ущербом для экономики, ростом домашнего насилия и психических проблем у населения. Клюге подчеркнул, что решительные действия против эпидемии не обязательно должны означать жесткий карантин.

Также он заявил, что необходимо адаптировать тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов зараженных с целью сделать их "более целенаправленными для максимального воздействия". Он заключил, что простое расширение масштабов тестирования более не отвечает требованиям момента.

В то же время он сказал, что европейский регион теперь переживает самое мощное с начала эпидемии распространение COVID-19.

"Европа - снова в эпицентре эпидемии", - добавил Клюге.

Ранее в четверг, напоминают СМИ, европейское подразделение ВОЗ сообщило, что количество случаев коронавируса в регионе перешагнуло отметку в 10 млн. При этом в сферу ответственности этого подразделения ВОЗ входит и Россия и страны Центральной Азии - всего 53 государства, отмечают СМИ.