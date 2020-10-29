В Италии вновь побит рекорд по приросту зараженных COVID-19 за сутки

В Италии за последние сутки зафиксировано более 26 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что является рекордным числом заболевших за день, сообщают западные СМИ.

В четверг власти сообщили о 26 831 заболевшем за сутки, что на 1 840 больше, чем в предыдущий день.

Зарегистрировано 217 летальных исходов, что увеличило общее число смертей до 38 122 человек.

В Италии с понедельника ужесточены ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Несмотря на то, что жители встретили такие ограничения протестами, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди предупредил, что данных мер может быть недостаточно для сдерживания распространения вируса. Риччарди также призвал к введению карантинов в Милане и Неаполе, где, по его словам, заразиться COVID-19 возможно, лишь сходив в бар.

Мэр Милана Джузеппе Сала и его коллега из Неаполя Джуиджи де Маджистрис предупредили накануне правительство Италии, что не понимают, на каких основаниях в Минздраве страны сделали вывод о необходимости введения в их городах режима самоизоляции.

"Если это мнение министерства, то мы хотим знать, на каких фактах, которых лично у нас нет, оно основывается", - добавил мэр Милана.

Он отметил, что в Милане обстановка под контролем. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 300 человек с коронавирусом. Во время первой волны заболевания весной 2020 года таких пациентов в Милане было 1, 7 тыс. Мэр не исключил, что ситуация может со временем ухудшиться, однако заявил, что у него есть 10-15 дней, чтобы посмотреть, как развивается обстановка, и действительно ли необходимы радикальные меры по сдерживанию COVID-19.