Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19 в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг обратился к противникам нового закона об абортах с призывом остановить протестные демонстрации, указав на рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране.

"Я прошу отменить эти протесты из-за эпидемии", - цитирует премьера агентство Associated press.

Ранее Конституционный суд Польши признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врожденных пороков у плода. Исключения были сделаны лишь для беременности, когда она угрожает жизни женщины, или если женщина забеременела в результате изнасилования или инцеста.

Однако это решение вывело на улицы тысячи противников закона. Так, по данным полиции, в демонстрациях в среду участвовали 430 тыс. человек. Защитники прав женщин также призвали провести новые протестные акции в пятницу в Варшаве.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда, первоначально поддержавший этот закон, в четверг заявил, что права женщин на аборт все же должны быть расширены. Тем не менее, президент высказался против абортов в том случае, если у плода нет нелетальных врожденных патологий.

Тем временем, в Польше за сутки в четверг выявили рекордные 20,1 тыс. случаев коронавируса. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии диагностировали 319 205 случаев заражения коронавируса. 5 149 инфицированных скончались, а 129 267 человек выздоровели.