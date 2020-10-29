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19:44 29.10.2020

Джапарова сообщила представителям ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

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Джапарова сообщила представителям ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

Первая заместитель министра иностранных дел Украины, глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова приняла участие в 11-й информационной встрече, посвященной ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО и сообщила о дальнейшем существенное ухудшении ситуации на полуострове во всех сферах компетенции Организации.

Как сообщается на сайте МИД Украины, встреча состоялась в четверг в онлайн-режиме. В ней приняли участие замгенерального директора ЮНЕСКО Фирмин Эдуард Матоко, представители Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, ИКОМОС и "Amnesty International", государств-членов Организации.

Джапарова привела конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека и притеснений национальных меньшинств, свободы вероисповедания (в частности, блокирование деятельности Украинской православной церкви), свободы прессы и выражения мнений, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке, других нарушений оккупационными властями международного права, в частности Женевских конвенций. Она также подчеркнула, что под предлогом борьбы с терроризмом оккупационная власть бросает за решетку невиновных людей, среди которых большинство - крымские татары.

Первый замминистра обратилась в ЮНЕСКО и ее партнерам с призывом к продолжению эффективного мониторинга ситуации в оккупированной АРК, где права и свободы, культурное наследие, другие ценности ЮНЕСКО находятся под угрозой в результате действий оккупационных властей.

Теги: #крым #юнеско #мид
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