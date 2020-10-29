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19:39 29.10.2020

Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

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Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!", - написал Немчинов на Телеграмм-канале в четверг.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, согласно распоряжению Кабмина НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции".

Государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

"Кабинет министров Украины по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", - констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство за оперативное проведение заседания и принятие решения.

Ранее Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с признанием Конституционным судом Украины (КС) неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства. По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Глава агентства Александр Новиков сообщил, что НАПК из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

Теги: #доступ #снбо #декларации #напк
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