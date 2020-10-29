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19:29 29.10.2020

Глава ГСА Холоднюк уволен по собственному желанию – ВСП

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Глава ГСА Холоднюк уволен по собственному желанию – ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

"Руководствуясь статьей 153 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьей 34 закона Украины "О Высшем совете правосудия" и статьей 86 закона Украины "О государственной службе", 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что Холоднюк возглавлял ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. 21 октября 2020 года он подал в ВСЫ заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщалось, Холоднюк подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.1 ст.369-2, ст.351-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение Холоднюку, главе ОАСК Павлк Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в своей же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу о так называемых "пленках Окружного административного суда Киева" до 17 января 2021 года.

Ранее ВАКС отстранил Холоднюка от должности до 1 декабря. Исполняющей обязанности главы ГСА в настоящее время является Людмила Гизатулина.

Теги: #гса #отставка #глава
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