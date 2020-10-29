Полиция Запорожской области расследует факты фальсификации протоколов о результатах голосования на местных выборах

В Запорожской области члены территориальных избирательных комиссий (ТИК) фальсифицировали протоколы о результатах голосования на местных выборах 25 откбяря. Полицией открыты уголовные производства.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, в фальсификации протоколов результатов голосования уличены глава и члены Михайловской территориальной избирательной комиссии Васильевского района. Установлено, что в помещении сельского совета они подписали протокол о результатах голосования без его окончательного заполнения.

Кроме того, в Бердянске глава участковой избирательной комиссии в помещении ТИК подделал подписи членов комиссии в протоколах подсчета голосов.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.4 ст.158-3 УК Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.