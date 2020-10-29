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19:24 29.10.2020

США поддерживают народ Украины в проведении антикоррупционных реформ – посольство

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США поддерживают народ Украины в проведении антикоррупционных реформ – посольство

Соединенные Штаты Америки выражают свою поддержку украинскому народу в достижении стремлений Революции Достоинства, заявили в посольстве США в Украине.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе против усиливающихся нападок со стороны заинтересованных сторон, направленных на то, чтобы повернуть вспять ход реформ, проведенных за последние шесть лет", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес возобладает над интересами корыстных личностей", - отметили в посольстве.

Теги: #антикоррупционные_реформы #сша
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