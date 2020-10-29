В ЦИК назвали дедлайны подачи окончательных финотчетов местных организаций партий
Центральная избирательная комиссия обнародовала даты предоставления территориальным избирательным комиссиям (ТИК) окончательных финансовых отчетов местных организаций партий.
Соответствующая инфографика представлена на странице ЦИК в соцсети Facebook в четверг.
Так, до 30 октября включительно (не позднее чем на 5-й день после дня голосования) распорядитель средств текущего счета избирательного фонда местной организации партии подает соответствующему распорядителю средств накопительного счета избирательного фонда окончательный финансовый отчет.
До 1 ноября включительно (не позднее чем на 7-й день после дня голосования) распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда местной организации партии, распорядитель средств текущего счета избирательного фонда кандидата подает в ТИК окончательный финансовый отчет.
В течение двух дней со дня получения соответствующего отчета ТИК обнародует сведения окончательных финансовых отчетов.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.