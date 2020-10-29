В ЕС заявляют, что решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Киева, и призывают власти принять соответствующие меры

В Европейском Союзе заявляют, что последнее решение Конституционного суда Украины в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины и призывают украинские власти принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы.

"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - прокомментировал соответствующее решение КСУ официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано агентству "Интерфакс-Украина" в Брюсселе в четверг.

Стано отметил, что в ЕС призывают украинские власти "принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины".

"Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - заверил представитель ЕС.

По его словам, ЕС и государства-члены ЕС считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

"Таким образом, массивная и беспрецедентная помощь Европейского Союза и государств-членов, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - добавил он.