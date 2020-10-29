События

18:49 29.10.2020

В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

1 мин читать
В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

В Одесской области правоохранители обнаружили партию скрытого от таможенного контроля кокаина, доставленного из Эквадора, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вес партии составляет около 50 кг, ориентировочная стоимость - $10 млн.

"Установлено, что наркотик контрабандно перемещен в Украину из Республики Эквадор в контейнере с бананами и расфасован в 45 брикетов, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывает на его принадлежность определенному наркосиндикату", - указывается в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. По факту начато уголовное дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Одесская областная прокурата.

Теги: #правоохранители #одесская_область #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:00 29.10.2020
Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС

Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС

13:37 27.10.2020
В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

06:06 27.10.2020
Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

19:45 23.10.2020
В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

14:04 23.10.2020
Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день выборов и при подсчете голосов

Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день выборов и при подсчете голосов

10:30 23.10.2020
Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

17:05 22.10.2020
Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

13:20 21.10.2020
В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

00:24 21.10.2020
"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

12:25 20.10.2020
В Одессе заблокировали транзит 750 кг психотропов, использующихся террористами ИГИЛ - СБУ

В Одессе заблокировали транзит 750 кг психотропов, использующихся террористами ИГИЛ - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЕС заявляют, что решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Киева, и призывают власти принять соответствующие меры

МВД Украины временно прекращает прием граждан из-за COVID-19

Пограничники Беларуси объявили о временном ограничении въезда из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейский контроль из-за коронавируса усиливают в ФРГ

В ЦИК назвали дедлайны подачи окончательных финотчетов местных организаций партий

В ЕС заявляют, что решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Киева, и призывают власти принять соответствующие меры

Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19 – Госпогранслужба

МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

МВД Украины временно прекращает прием граждан из-за COVID-19

Пограничники Беларуси объявили о временном ограничении въезда из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Во Франции предотвращено еще одно вооруженное нападение на религиозной почве

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА