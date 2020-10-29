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18:46 29.10.2020

МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

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МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

Британские специалисты прибудут в Украину для проведения анализа миграционных процедур и украинского законодательства в рамках диалога по упрощению визовых требований для украинцев, заявляет министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщается на сайте МВД Украины, в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс в четверг министр отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.

"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства. С этой миссией в Украину прибудут соответствующие специалисты", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе.

Симмонс отметила, что приветствует активный диалог МВД двух стран. "Сотрудничество между нашими странами отмечается не только оборонной и торговой составляющими, но и вопросами борьбы с преступностью и безопасности границ", - подчеркнула посол.

Стороны обсудили активизацию сотрудничества между министерствами внутренних дел Украины и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Теги: #великобритания #визы #мвд #аваков
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