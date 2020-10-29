События

18:23 29.10.2020

Пограничники Беларуси объявили о временном ограничении въезда из Латвии, Литвы, Польши и Украины

1 мин читать
Пограничники Беларуси объявили о временном ограничении въезда из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета в четверг.

Там уточнили, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.

Теги: #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:53 29.10.2020
Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19 – Госпогранслужба

Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19 – Госпогранслужба

17:29 29.10.2020
Белорусские СМИ сообщили о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной

Белорусские СМИ сообщили о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной

21:46 27.10.2020
Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в воскресенье в Минске

Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в воскресенье в Минске

21:39 27.10.2020
За организацию массовых беспорядков и участие в них в Беларуси заведено более 500 уголовных дел

За организацию массовых беспорядков и участие в них в Беларуси заведено более 500 уголовных дел

19:47 27.10.2020
Представитель белорусской оппозиции Латушко посоветовал бастующим уйти с улиц

Представитель белорусской оппозиции Латушко посоветовал бастующим уйти с улиц

19:19 27.10.2020
Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске - МВД

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске - МВД

14:04 27.10.2020
Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

19:42 26.10.2020
Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

19:08 26.10.2020
235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

17:27 26.10.2020
Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" - Ткаченко

Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" - Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЕС заявляют, что решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Киева, и призывают власти принять соответствующие меры

В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

МВД Украины временно прекращает прием граждан из-за COVID-19

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейский контроль из-за коронавируса усиливают в ФРГ

В ЦИК назвали дедлайны подачи окончательных финотчетов местных организаций партий

В ЕС заявляют, что решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Киева, и призывают власти принять соответствующие меры

В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

МВД Украины временно прекращает прием граждан из-за COVID-19

Во Франции предотвращено еще одно вооруженное нападение на религиозной почве

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА