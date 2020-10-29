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18:00 29.10.2020

Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС

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Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом Украины (КС) решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

"Главные вопросы - почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя - эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению. И в принципе, за последние месяцы то, что мы с вами видим, работу Конституционного суда, их решения и так далее", - сказал Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг.

Как сообщалось, ранее КС обнародовал решение, которым отменил уголовную ответственность за заведомо недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации (ст. 366-1 УК Украины).

Также суд признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни. Фактически отменены права уполномоченных лиц НАПК и задачи уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Неконституционными теперь являются сообщения о существенных изменениях в имущественном положении декларантов, а также статья закона "О предотвращении коррупции" об ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Суд лишил НАПК ряда прав, в частности на доступ к реестрам, составление протоколов об административных правонарушениях, внесение предписаний о нарушении требований антикоррупционного законодательства, проведение антикоррупционных проверок в государственных органах (в частности по защите обличителей), обращение в суд с исками (заявлениями) по признанию незаконными нормативно-правовых актов и тому подобное.

Решение вступает в силу с момента принятия и обжалованию не подлежит.

Теги: #конституционный_суд #правоохранители #зеленский
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