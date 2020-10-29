События

17:24 29.10.2020

Трех человек в Ницце убил 21-летний тунисец – СМИ

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Человек, убивший трех человек в церкви в Ницце, является гражданином Туниса, сообщила газета "Нис матен" со ссылкой на собственные данные.

По данным издания, террористу 21 год. Следователи называют его Брахимом А. Полиция склоняется к версии о том, что он действовал без сообщников.

Ранее в четверг мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что даже после задержания, когда ему оказывали медпомощь, террорист выкрикивал "Аллах акбар".

Утром 29 октября вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Всем были причинены раны в области шеи. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Теперь тот находится в одной из городских больниц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.

Теги: #ницца #ислам #убийство
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