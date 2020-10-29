В Киевском апелляционном суде опровергли заявление языкового омбудсмена о русскоязычных квитанциях

Киевский апелляционный суд обвиняет в распространении недостоверной информации о суде уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, который ранее обвинил суд в том, что квитанции в их электронной системе печатаются на русском языке.

"Доводим до вашего сведения, что вами распространена недостоверная информация в сети Интернет о функционировании системы электронного управления очередью в Киевском апелляционном суде с нарушением норм действующего законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде подчеркивают, что основной функционал автомата электронного управления очередью имеет по умолчанию украиноязычный интерфейс. "Во время работы с указанием системой, кроме автоматического учета количества и порядка предоставления услуг, посетитель самостоятельно выбирает необходимый и понятный для себя язык, которых, в частности, в указанном автомате представлено 5 - украинский, английский, немецкий, французский и русский", - утверждают в ведомстве,

Ранее Кремень опубликовал в социальной сети Facebook обращение к данному суду, в котором обвинил структуру, что квитанции в их электронной системе печатаются на русском языке. "В соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" аналогичные иноязычные документы, квитанции или справки давно ушли в прошлое. Обращаюсь к вам принять меры соответствующего реагирования. Официальное обращение уже в пути", - написал он.