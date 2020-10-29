События

17:22 29.10.2020

В Киевском апелляционном суде опровергли заявление языкового омбудсмена о русскоязычных квитанциях

1 мин читать
В Киевском апелляционном суде опровергли заявление языкового омбудсмена о русскоязычных квитанциях

Киевский апелляционный суд обвиняет в распространении недостоверной информации о суде уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, который ранее обвинил суд в том, что квитанции в их электронной системе печатаются на русском языке.

"Доводим до вашего сведения, что вами распространена недостоверная информация в сети Интернет о функционировании системы электронного управления очередью в Киевском апелляционном суде с нарушением норм действующего законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде подчеркивают, что основной функционал автомата электронного управления очередью имеет по умолчанию украиноязычный интерфейс. "Во время работы с указанием системой, кроме автоматического учета количества и порядка предоставления услуг, посетитель самостоятельно выбирает необходимый и понятный для себя язык, которых, в частности, в указанном автомате представлено 5 - украинский, английский, немецкий, французский и русский", - утверждают в ведомстве,

Ранее Кремень опубликовал в социальной сети Facebook обращение к данному суду, в котором обвинил структуру, что квитанции в их электронной системе печатаются на русском языке. "В соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" аналогичные иноязычные документы, квитанции или справки давно ушли в прошлое. Обращаюсь к вам принять меры соответствующего реагирования. Официальное обращение уже в пути", - написал он.

Теги: #киев #язык #суд #омбудсмен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 29.10.2020
Только 8 из 20 кандидатов на пост мэра Киева подали промежуточные финотчеты, самая дорогая кампания у Верещук - "Опора"

Только 8 из 20 кандидатов на пост мэра Киева подали промежуточные финотчеты, самая дорогая кампания у Верещук - "Опора"

14:05 29.10.2020
СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"

СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"

13:36 29.10.2020
Суд приостановил до решения Верховного суда рассмотрение апелляции ПриватБанка в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Суд приостановил до решения Верховного суда рассмотрение апелляции ПриватБанка в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

13:22 29.10.2020
Киевская ТИК ночью начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах

Киевская ТИК ночью начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах

10:40 29.10.2020
В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

В ноябре в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого государственного герба Украины

10:36 29.10.2020
Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

10:05 29.10.2020
В Киеве за сутки у 577 жителей выявили COVID-19, скончались пять человек – Кличко

В Киеве за сутки у 577 жителей выявили COVID-19, скончались пять человек – Кличко

19:53 28.10.2020
В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

В Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ: один человек погиб, двое травмированы

17:19 28.10.2020
В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

17:10 28.10.2020
Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

Макрон назвал нападение в Ницце актом исламистского терроризма

Во всех рассматриваемых ВАКС делах инкриминируется статья УК, признанная неконституционной

Информация о заболевании Шмыгаля коронавирусом неправдива - пресс-служба

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Белорусские СМИ сообщили о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной

Трех человек в Ницце убил 21-летний тунисец – СМИ

Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

Карантин по всей Испании продлен по согласованию с парламентом до начала мая

Макрон назвал нападение в Ницце актом исламистского терроризма

Во всех рассматриваемых ВАКС делах инкриминируется статья УК, признанная неконституционной

И.о. главы ГФС заболел COVID-19

В Одессе активистка Femen обнажилась перед польским консульством

Информация о заболевании Шмыгаля коронавирусом неправдива - пресс-служба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА