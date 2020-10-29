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17:20 29.10.2020

Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

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Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

Работа системы электронного декларирования будет возобновлена с учетом замечаний Конституционного суда Украины (КС), заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, комментируя решение КС от 27 октября о признании неконституционными полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, круглосуточному доступу к реестру деклараций и мониторингу образа жизни чиновников.

"Мы планируем возобновить работу системы e-декларирования ровно так же, как она работала до решения Конституционного суда, но учитывая аргументы, которые изложил КС в своем решении. В нем Конституционный суд указал на то, что влияние НАПК на суды является неконституционным, потому что это разные ветви власти - судебная и исполнительная. Соответственно, решением проблемы будет создание отдельного органа, похожего на НАПК, аналогичного по полномочиям, но внутри судебной ветви власти, обеспечив его независимость", - заявил Малюська в интервью изданию "Новое время", обнародованном в четверг.

"Таким образом, мы вернем систему примерно в то же состояние, которое было до решения Конституционного суда с учетом замечаний КС. Это потребует принятия закона парламентом. Скорее всего, мы будем просить Верховную Раду это сделать", - добавил министр.

Первым шагом, считает Малюська, должны стать изменения в закон, которые лишат НАПК полномочий касательно судей. В такой случае НАПК сможет полноценно функционировать, выполняя свои обязанности касательно чиновников. Принятие закона разблокирует работу Агентства и откроет доступ к реестру деклараций.

"Второй шаг займет больше времени - это как раз создание отдельного органа в судебной системе, то есть восстановление антикоррупционного механизма, контроля за действиями судей. В несколько месяцев выполнения этого шага не уложится. А по всем остальным чиновникам, включая топ-чиновников Кабмина или Верховной Рады - это можно сделать за несколько месяцев", - уточнил Малюська.

Министр также отметил, что независимость Конституционного суд была "зацементирована" много лет назад, поскольку Конституция Украины предусматривает исключительный перечень оснований, которые позволяют уволить судью с занимаемой должности, в том числе и судью КС. При этом изменить Конституцию без согласия КС тоже невозможно.

"Проблема заключается в том, что сначала необходимо было почистить кадры; убедиться, что там работают люди с надежной, правильной, хорошей репутацией, а после этого давать им самостоятельность и независимость. Сейчас власть - и в том числе мы - столкнулась с огромной проблемой: конституционным способом повлиять на Конституционный суд, даже если он на какой-то период времени сойдет с ума, практически невозможно", - заключил Малюська.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

НАПК заявило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда, Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые в среду голосовали за признание соответствующей статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины неконституционной.

НАПК из-за решения Конституционного суда Украины вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций, сообщил глава агентства Александр Новиков.

Издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Мыколы Точицкого на адрес вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишиной сообщило, что в Европейском союзе обеспокоены решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

Теги: #напк #конституционный_суд #малюська #минюст
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