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16:58 29.10.2020

Во всех рассматриваемых ВАКС делах инкриминируется статья УК, признанная неконституционной

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Во всех рассматриваемых ВАКС делах инкриминируется статья УК, признанная неконституционной

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщает, что во всех рассматриваемых им в настоящее время 17 уголовных производствах подозреваемым инкриминируется ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), которая ранее была признана Конституционным судом Украины (КС) не соответствующей Основному закону.

"В производстве коллегий судей ВАКС находится 17 уголовных дел по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Так, по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой и еще по 4 - предъявлено обвинение по ст.366-1 УК Украины в совокупности с другими статьями этого же Кодекса", - сообщается на странице суда в Facebook в четверг.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

Теги: #конституционный_суд #вакс
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