В Одессе активистка Femen обнажилась перед польским консульством

В Одессе активистка женского движения Femen в знак солидарности с польскими женщинами в их праве распоряжаться собственным телом провела голый протест возле здания генерального консульства Польской Республики, сообщает местное интернет-издание "Думская".

По информации издания, участница акции обнажилась перед консульством в четверг в полдень.

"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом", - заявила активистка.

Отмечается, что после активиста, перебросив через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши, оделась и ушла.

Как сообщалось, 22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт, признав неконституционным положение соответствующего закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.