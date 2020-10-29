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14:58 29.10.2020

Информация о заболевании Шмыгаля коронавирусом неправдива - пресс-служба

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Информация о заболевании Шмыгаля коронавирусом неправдива - пресс-служба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болен COVID-19, он работает в обычном режиме.

"У премьер-министра нет COVID-19. Информация, распространенная рядом СМИ, не является правдивой. Премьер работает в обычном режиме", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства.

В правительстве выразили недоумение безответственностью организаторов Building & Construction Forum, которые предоставили такую ложную информацию в СМИ.

Позже организаторы форума пояснили правительству, что в выступлении говорили о заболевании коронавирусом министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, и не понимают, почему СМИ трактовали сказанное как информацию о Шмыгале.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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