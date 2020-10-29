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14:43 29.10.2020

ВОЗ отмечает новый скачок распространения COVID-19 в мире

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ВОЗ отмечает новый скачок распространения COVID-19 в мире

Количество выявленных за сутки новых случаев заражений коронавирусом по всему миру за последние сутки вновь резко возросло и составило 404 159, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения.

По сравнению с предыдущим днем число зараженных за сутки возросло почти на 40 тыс. человек.

Тем не менее, число новых заражений пока не побило антирекорд в 468 409 случаев, установленный 24 октября.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 44 млн инфицированных, свыше 1,1 млн человек умерли от последствий заражения. Эксперты полагают, что коронавирусом, вероятно, переболели больше человек, чем выявлено, причем многие - в легкой форме.

Теги: #коронавирус #воз
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