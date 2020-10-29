"Киевводоканал": Предварительная версия аварии на Новодарницком коллекторе – резкая смена гидропневматического режима

Предварительной версией аварии на Новодарницком коллекторе в Киеве, произошедшей 28 октября, рассматривается резкая смена гидропневматического режима с последующим выбросом сероводорода, сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

"Служебное расследование продолжается. Его лично контролирует генеральный директор предприятия Дмитрий Новицкий. Об окончательных результатах мы обязательно сообщим общественности и СМИ", – говорится в сообщении.

В результате аварии на Новодарницком коллекторе пострадало трое работников "Киевводоканала", один из которых позже скончался в реанимации. Двое продолжают лечение.

По данным предприятия, сотрудники были экипированы по правилам техники безопасности. Согласно плану работ, погибший работник не должен был спускаться на глубину, однако пытался помочь коллегам подняться на поверхность.

"После случая на Новодарницком коллекторе предприятие в срочном порядке проводит дополнительные инструктажи для сотрудников департаментов канализационного и водопроводного хозяйств", – сообщила пресс-служба.