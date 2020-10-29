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14:07 29.10.2020

Эксперты прогнозируют отставку главы Минздрава и ужесточение карантина в Украине в ІV квартале-2020

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Эксперты считают, что в ІV квартале текущего года вполне вероятна отставка министра здравоохранения Максима Степанова, а также возможно введение жестких карантинных ограничений, как весной.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты экспертного опроса "Политический квартал: осень 2020", проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" с 18 по 23 октября (всего опрошено 68 экспертов).

Так, они назвали высокой вероятность (51,5%) отставки главы Минздрава в ближайшие три месяца. Вероятность отставки всего Кабинета министров (41,9%) эксперты оценивают выше, чем отставку министра внутренних дел Арсена Авакова (19,2%).

Введение жестких карантинных ограничений, как минувшей весной, также вполне возможно (50%), по мнению экспертов.

В то же время они убеждены, что выход России из переговоров по Донбассу и встреча "нормандской четверки" в IV квартале не состоятся. Маловероятными назвали также роспуск Верховной Рады или прекращение полномочий президента Украины.

Теги: #эксперты #прогноз
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