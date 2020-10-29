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14:05 29.10.2020

СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"

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СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок", - сказано в сообщении.

Так, прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.

Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #киев #боевик #сбу
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