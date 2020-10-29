События

13:43 29.10.2020

В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

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В Саудовской Аравии госпитализировали охранника французского консульства в Джидде после нападения, сообщает в среду БФМ-ТВ.

Охранника ранил напавший на него местный житель. Его жизнь вне опасности, заявили в посольстве. О том, кто именно и почему напал на охранника, пока не сообщается.

Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви, погибли три человека. Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар".

Теги: #нападение #саударавия #франция #консульство
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Интерфакс-Украина
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