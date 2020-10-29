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13:21 29.10.2020

В Киеве протестовали против назначения врио главы  ГАСИ

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В Киеве протестовали против назначения врио главы  ГАСИ

В Киеве у центрального офиса Министерства развития громад и территорий Украины прошла акция протеста с требованием прозрачности назначения руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Несколько сотен активистов, архитекторов, строителей, пришли, чтобы выразить протест против попытки, по их мнению, вернуть старые коррупционные схемы в ГАСИ.

Организатор митинга,  активист общественной организации "Традиция и порядок" Виталий Черный сообщил, что назначение без прохождения конкурса временно исполняющей обязанности руководителя ГАСИ Ирины Король – это очередной вызов обществу, поскольку все помнят, сколько скандалов с разрешениями на незаконные застройки связано с этой организацией. Он добавил, что к организации обращаются за помощью тысячи инвесторов, оставшихся без жилья, и люди, которым дорога историческая застройка Киева и других украинских городов. "Люди ощущают, что строительный хаос наступает", - добавил он.

Акция протеста длилась около двух часов. К протестующим из министерства никто не вышел, но их активно поддерживали гудками в клаксоны водители, проезжающие по улице Большая Житомирская.

Ранее первый заместитель министра Василий Лозинский сообщил, что реформу ГАСИ можно провести и она готовится и очевидно, все произойдет к концу года, это возможно при участии Верховной Рады. По мнению чиновника, временное исполнение обязанностей Ириной Король может длиться от 1 дня до 6 месяцев.

Как ранее сообщалось, 26 октября Кабмин назначил на должность врио главы ГАСИ Ирину Король, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ. По информации из декларации чиновницы, по итогам 2019 года она получила 202,9 тыс. грн заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тыс. грн в ГАСИ.

Теги: #гаси #король #протест #король_ирина
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