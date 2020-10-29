Суд приостановил до решения Верховного суда рассмотрение апелляции ПриватБанка в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Киевский апелляционный суд в четверг по собственной инициативе приостановил до завершения пересмотра Верховным судом дела по сути рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на определение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка в четверг.

В пресс-службе также отметили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка о приостановлении действия определения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн.

Как сообщали ранее агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, банк подал ходатайство о приостановке решения ввиду остановки Верховным судом действия решения Печерского райсуда по сути от 2017 года об обязательстве банка обсуживать депозиты офшоров Суркисов.

Ранее, 2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Ранее, 9 февраля 2017 года, Печерский райсуд Киева своим определением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка (до национализации) с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом, однако правительство подало кассацию.

Вместе с тем исполнение решение суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обсуживать депозиты компаний Суркисов остановил Верховный суд и одновременно открыл производство по кассационной жалобе Кабмина на определение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, дата заседания для рассмотрения соответствующей кассации пока не назначена.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.