МИД предоставляет всю необходимую поддержку украинским туристам, пострадавшим в Египте от нападения акулы – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Египте предоставляют всю необходимую поддержку и помощь украинским туристам, пострадавшим от нападения акулы в этой стране, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины в Египте держит это дело на контроле, поддерживает постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения, в котором находятся пострадавшие, и туроператором. Пострадавшие граждане получают от МИД всю необходимую поддержку и помощь", - сказал глава МИД на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время Кулеба призвал украинцев четко придерживаться правил страны пребывания и не искать обходные пути запретов, установленных в них.

"Но я не могу также не воспользоваться этим случаем, чтобы не призвать украинских граждан, которые выбирают туризм за границей, четко придерживаться правил стран пребывания. Если что-то официально запрещено, не надо искать обходные пути, чтобы насладиться нарушением запрета, потому что нарушение таких запретов может иметь трагические последствия", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что снорклинг - вид подводного плаванья, которым воспользовались пострадавшие туристы - является запрещенным в Египте.

Как сообщалось, 27 октября в Госагентстве развития туризма Украины проинформировали, что украинская семья пострадала в результате нападения акулы в Египте, ребенок попал в реанимацию. "В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - сказано в сообщении.

В агентстве отмечают, что данный случай не первый, поскольку отдыхающие, несмотря на предостережения и запреты туроператоров, за пределами отеля покупают экстремальные туры, не зная, что для этого нужен отдельный страховой полис.

Также в Госагентстве развития туризма Украины обратили внимание на то, что с 1 ноября 2019г власть губернаторства Южный Синай ввела запрет на занятия водными видами спорта, включая дайвинг и снорклинг, с водных судов для лиц, не имеющих соответствующих сертификатов.

Запрет действует на восточном побережье Синайского полуострова, включая территорию от заповедника Рас-Мохаммед на юге до города Таба на границе с Израилем.