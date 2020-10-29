Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви "исламским фашизмом"

Кровопролитное нападение в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин, заявил в четверг мэр города Кристиан Эстрози.

"Он кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания", - рассказал Эстрози журналистам.

"Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр.

Он сообщил, что решил из соображений безопасности на время закрыть все христианские церкви и другие места культа города. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Изначально Эстрози сообщал, в результате нападения погибли два человека, а еще один - в критическом состоянии. Однако затем он озвучил информацию о трех погибших. Кроме того, госпитализирован сам нападавший. Его состояние - тяжелое.

"Личность этого варвара мы еще не установили", - констатировал мэр Ниццы.

Ранее французское телевидение уже сообщало о трех жертвах. При этом, некоторые СМИ передавали, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим. Эстрози подтвердил, что, по предварительным данным, одна из жертв действительно была обезглавлена. В то же время, он отметил, что полиция еще работает на месте происшествия и еще передала не всю информацию о случившемся.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

Телеканал BFMTV сообщил, что к расследованию подключилось подразделение прокуратуры, занимающееся связанными с терроризмом делами.

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Кроме того, католики во Франции готовятся отметить свой праздник - День всех Святых, приходящийся на 1 ноября.

После недавнихз заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли Эбдо" отношения страны с мусульманскими общинами и странами обострились.

В Ницце несколько лет назад уже была кровопролитная террористическая атака. Вечером 14 июля 2016 года сразу по окончании праздничного салюта по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - в толпу зрителей на Английской набережной на большой скорости въехала фура. Жертвами теракта стали 86 человек.