Кулеба: отвод судьи в деле о "скифском золоте" - очень важное достижение Украины

То, что Украина добилась отвода судьи в деле о скифском золоте из экспозиции музея во временно оккупированном Крыму, является очень важным достижением, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень долго Украина боролась за отвод голландского судьи, относительно которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле. Хотя может показаться, что это один из очередных, обычных процессуальных шагов в деле. Но то, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По словам министра, суд еще не установил когда состоится новое заседание по этому делу, но МИД продолжит работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

28 октября 2020г Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в деле о принадлежности "скифского золота".